Дом здравя у Кули достал нови РТҐ апарати

КУЛА – Дом здравя Кула вчера достал Медицинску опрему – аналоґни РТҐ апарат зоз ношачом циви на жеми и додатну опрему и ЦР системом, у вредносци од 8 милиони динари зоз ПДВ-ом, а з тей нагоди, Дом здравя Кула обишла и помоцнїца Покраїнского секретара за здравство Др Снежана Боянич.

Директор Дома здравя у Кули, Др Шевин, за општински медиї виявел же пациєнти тераз достаню квалитетнєйшу услугу, так же и пациєнти, и заняти буду примац меншу дозу зраченя, радиолоґийна слика ше будзе доставац у диґиталней форми, цо значи же нє потребни РТҐ филми, зоз чим ше ушпорує средства за санитетски материял.

Тиж, диґитална слика ше годна нарезовац на диск и електронски послац вибраному лїкарови, як цо случай при мамоґрафиї, дзе ше знїмки можу директно послац Институту у Сримскей Каменїци.

Шевин додал же стари РТҐ апарат мал вецей як 35 роки и бул зоз ослабену катодну циву, та зоз новим РТҐ апаратом радиолоґийна дияґностика ДЗ Кула, достала комплетну нову медицинску опрему.

И предсидатель Општини Кула Дамян Милянич на тот завод визначел же зоз Покраїнским секретариятом за здравство предлужене барз добре сотруднїцтво.

