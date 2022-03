Дом култури достанє нови облаки

РУСКИ КЕРЕСТУР – На будинку Дома култури Руски Керестур планована замена нових облакох зоз средствох котри обезпечени зоз буджету локалней самоуправи у катеґориї чечуцих оправкох и отримованя.

Як дознаваме од предсидателя УО Дома култури Йоакима Раца, замена шицких облакох будзе коштац понад 1,9 милиони динари, средства за спомнути роботи уж вимирени напредок у виносу од 75 одсто, а остаток будзе по законченю роботох.

Дом култури скорей того розписал явну набавку на котрей спомедзи трох понукнуцох вибране найвигоднєйше котре дало кулске подприємство Керестурца Янка Катону „Унита”, правенє облакох у цеку, а менянє облакох и закончуюци роботи котри ураховани би требали буц готови по конєц априла.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)