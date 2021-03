Дом култури и Школа ше буду зогривац на ґаз

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич вовторок подписал контракт зоз Министерством защити животного штредку о софинансованю проєкту за реконструкцию, замену, купованє нових або санацию котловнїцох явних институцийох и установох на териториї општини Кула.

Средства котри достала Општина Кула виноша 10 милиони 188 тисячи динари, а медзи проєктами котри плановане реализовац и котловнїци Дома култури Руски Керестур котра и надалєй будзе заєднїцка зоз обєктом Дзецинскей заградки Цицибан и ОШШ зоз домом школярох Петро Кузмяк.

То лєм єден крочай блїжей ґу конєчней реализациї проєктох зогриваня установох и институцийох у општини на чим ше роби остатнїх рокох, а по контракту предвидзене же проєкти буду финализовани по 1. октобер 2021. року.

Зоз законченьом проєктох, наступну сезону зогриваня шицки котловнїци би мали розпочац на системох за ґаз.

