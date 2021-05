Дом култури участвовал на словацким онлайн Фестивалу „Dedovizeňˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – На словацким фестивалу Дїдовщина (Dedovizeň) хтори того року отримани прейґ интернету 1. мая, участвовал и Виводзацки танєчни ансамбл у провадзеню Народного оркестру Дома култури з Руского Керестура.

Фестивал ше отримує у Словацким Новим Месту на хторим, окрем домашнїх, участвую и ансамбли Словацох хтори жию споза словацкей гранїци, медзитим пре актуалну епидемийну ситуацию, того року ансамбли зоз Словацкей, Мадярскей, Ческей, Горватскей и Сербиї, посилали видео знїмки зоз своїм наступом, як и з поздравним порученьом.

Виводзацки танєчни ансамбл ше з тей нагоди представел зоз хореоґрафию Пришли ми Русадля, хореоґрафа Саши Палєнкаша, а у провадзеню Народного оркестру чий музични руководитель Мирко Преґун.

Видео знїмок спомнутух ансамблох мож одпатриц и на тим Фейсбук боку.

