РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – До Здруженя МНРО Белава птица у Кули, вчера придата донация сезонского квеца котре донирал розсаднїк Блаґоєвичових з Руского Керестура, а з поштредованьом керестурскей Месней заєднїци.

Дарунок до Здруженя придал секретар МЗ Михайло Пашо, а заняти з вельку подзековносци прияли квеце хторе будзе посадзене у їх Дньовим центре и у заградкох ище двох їх обєктох – Биванє и Стационар, дзе змесцени їх хаснователє, медзи хторима єст и особи з Керестура.

