Доприношенє у розвою валала

ҐОСПОДЇНЦИ – После интонованя Гимни Сербиї и Гимни Руснацох, пондзелок, 17. януара, од 15 годзин, домашнї и главни орґанизатор преслави Националного швета Руснацох у Ґосподїнцох Владимир Салонски привитал шицких присутних.

Представнїк Националного совиту Руснацох Микола Кухар з тей нагоди гварел же му мило же ту означуєме нашо швето после двох рокох, а предсидатель Месней заєднїци Ґосподїнци Борис Страживук винчовал швето у мено шицких Ґосподїнчаньох. Вон визначел же му мило же Руснаци доприноша у розвою валалу, и же Ґосподїнци буду познати нє лєм по польопривреди, алє и по култури и розвою мултиязичносци.

Тиж представнїк Националного совиту Руснацох Микола Шанта бешедовал о порозуменю, злоги и подобносци розличних националносцох хтори ту жию.

Потим Валентина Салаґ читала текст о насельованю и животу Руснацох на тим подручу и рецитовала писню Владимира Кочиша „Ище нас єст”, а Иван Молнар писню „Руснакова мац” Михайла Ковача.

