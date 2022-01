Достали зме дар спашеня

НОВИ САД – У Церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, штварток, 6. януара, Вельке повечериє (крачунске всеночне) служели владика кир Георгий Джуджар и парох о. Юлиян Рац. Пияток, на Рождество Христово, Архиєрейску Службу Божу служел тиж наш епарх кир Георгий, зоз о. Юлияном, а дзияковал Йовґен Надь.

После всеночного ше колядовало у церковней сали.

У казанї, владика Джуджар гварел же Бог постал чловек же би людски род приведол назад ґу себе и же би му даровал живот вични. Христос вжал на себе шици грихи, же би ошлєбодзел каждого з нас. То велька тайна хтору наш розум нє може похопиц. Каждому понукнути дар спашеня, а ми даруйме нашо добри дїла, надпомнул владика, и шицким пожадал щешлїве швето Рождества Христового.

После Служби Божей було мированє вирних хтори виполнєли нашу Церкву св. апостолох Петра и Павла.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)