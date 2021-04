Достати блїзко 20 милиони динари од АП Войводини

ШИД – Предсидатель Покраїнскей влади АП Войводини Иґор Мирович вчера у Новим Садзе придал контракти предсидательови општини Шид Зоранови Семеновичови о додзельованю средствох у виносу од 19,8 милиони динари за софинансованє проєктох з обласци польопривреди и локалного розвою.

Средства опредзелєли Покраїнски секретарият за польопривреду, лєсарство и водопривреду и Секретарият за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу, а општина Шид их вихаснує за виробок проєктно-технїчней документациї за ушоренє Площи Сави Шумановича, ушоренє дильова од Шиду од места Бельняча по вилєтне место Лїповача и за предлуженє комасациї у катастерскей општини Морович.

