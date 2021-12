ШИД – Покраїнски секретар за привреду и туризем др Ненад Иванишевич вчера придал контракт о додзельованю безповратних средствох заменїкови предсидателя Општини Дьордьови Томичови.

Средства буду вихасновани за поставянє видео надпатраня у Основней школи „Сава Шуманович“ у Ердевику и Подручней школи у Бинґули, пре злєпшанє безпечносци школярох и занятох.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)