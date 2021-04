ШИД – На конкурсу Покраїнского секретарияту за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу АП Войводини, општини Шид опредзелєни 990 000 динари за виробок планох розвою.

Контракт о достатих средствох у шедзиску Покраїнскей влади у Новим Садзе у мено локалней самоуправи вчера подписал Дьордє Томич, заменїк предсидателя општини.

