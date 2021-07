Досц роботи, алє єст заробку

Остатнїх рокох на подручу општини Шид вше заступенше заградкарство, а єдна з польопривредних дїялносцох хтора у розмаху и продукция огуркох корнишонох прейґ єдней нємєцкей фирми хтора огурки и одкупює. Єден з продуковательох корнишонох и Мирослав Иван зоз Илинцох хтори на закупеней парцели у Шидзе уж други рок садзи огурки

З оглядом же нова продукцийна сезона у цеку, опитали зме ше цо обчекує од продукциї того року, з оглядом ше перши искуства здобул влонї.

ЗА ПОЛОВКУ МЕНША ПРОДУКЦИЯ

На початку розгварки Иван нам толкує же продукцию зменшал у одношеню на прешли рок, кед поверхносц була коло 15 ари и коло 4 200 кореньчки.

– Того року сом зменшал поверхносц на 10 ари и 2 400 кореньчки хтори тераз росадзени дакус на ридше. Кед сом добре спатрел прешлорочну продукцию, заключел сом же лєпше дакус зменшац поверхносц цо на концу нє муши значиц же и заробок будзе менши. Пресада посадзена 25. мая, прияла ше и добре ше розвива и концом юния приходзи и перши урожай – гвари Мирослав Иван.

Далєй наглашує же прешлого року плацел надїчарох 200 динари на годзину. алє тераз одлучел же будзе их плациц 25 динари за наоберани килограм, цо по його думаню вельо реалнєйше. Додава и же одкупйовач за тоту сезону звекшал одкупни цени просеково за осем одсто. Так перша класа будзе плацена 109,5 динари, друга 55,5 динари, а треца класа 15 динари.

ВИГОДНЄЙША ПРОДУКЦИЯ ТОГО РОКУ

Початок каждей продукциї кошта вецей як шлїдуюци, а Иван гвари же тогорочна продукция будзе тунша за коло 30 одсто у одношеню на прешлорочну.

Слупи поставени прешлого року, дроти тиж так, та их вяри лєм позацаговал и ту нє мал додатни укладаня. Трошки лєм за пресаду, фолию и мрежочки хтори ше покладаю на дроти же би ше огурки цагали. Тиж и на далєй нєобходни хемийни средства и средства за защиту, а основне предусловиє за продукцию же би було обезпечене наводньованє.

– У тей продукциї найлєпше кед єст цо менєй дижджи, а паную красни и слунечни днї, бо ше вода надополнює з наводньованьом. Наздавам ше же сезона будзе добра и же ше на концу и зароби – гвари Мирослав Иван, хтори доокола посадзел и кукурицу, а тиж єдну часц жеми хаснує и за продукцию желєняви за потреби своєй фамелиї.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)