ШИД – Културно-образовни центер орґанизує на штварток, 13. януара, дочек Нового року по юлиянским календаре на Площи култури з початком на 22 годзин.

Як орґанизаторе наводза, будзе наступац оркестер Дарка Ґалонї, нащивителє буду послужени зоз вареним вином и чаю, а на пол ноци будзе огньомет.

