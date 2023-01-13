КОЦУР – У Огньогасним доме Коцур Месни одбор Коцур Рускей матки и Месни одбор Коцур КПД ДОК – Нови Сад, нєшка, 13. януара орґанизує Дочек 2023. року по юлиянским календару.

На 22 годзин почнє промоция двох публикацийох – Анґлийско-руского словнїка проф. др Михайла Фейси, мср Марини Шлемендер и мср Славици Чельовски (рецензенти проф. др Ана Плишкова, проф. др Дюра Орос, доц. др Карло Бала, др Михайло Лїкар, мср Андрея Лондрович, мср Марина Джуджар и мср Тамара Хома, а видавателє Завод за културу войводянских Руснацох, Оддзелєнє за русинистику – Филозофски факултет и Руска матка) и кнїжка Зоз поштаровей торби Дюри Салонтая (рецензенти проф. др Михайло Фейса и мср Славица Чельовски, а видавателє Видавательна хижа Прометей и Културно-просвитне дружтво – Нови Сад).

Промоция будзе провадзена зоз културно-уметнїцку програму зоз хтору почнє означованє Националного дня Руснацох у Коцуре у орґанизациї Месного одбору Коцур Рускей матки и Месного одбору Коцур КПД ДОК – Нови Сад.

После промоциї будзе орґанизовани коктел под час хторого годно бавиц и Новорочну томболу.

На 24 годзин плановани огньомет.

Програма Дочека будзе безплатна, з винїмком лїсткох за Новорочну томболу.

Пре огранїчене число шедзискох у Огньогасним доме Коцур, потребне ше благочасово приявиц, а мож на е-адресу fejsam@gmail.com проф. др Михайло Фейса (062 590 341)