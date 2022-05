Дояви о бомбох и у вербаских школох

ВЕРБАС – Дояви о поставених експлозивних направох сцигли предхнодней ноци на имейл адреси директорох шицких основних школох на териториї Школскей управи Нови Сад, котра облапя Южнобачки и Сримски округ, пренєсол општински сайт.

З тей нагоди оглашело ше и Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою, зоз сообщеньом же припаднїки МУП-у на терену и же ше по законченє контрадиверзийного препатрунку настава будзе одвивац онлайн.

Поволани шицки школи же би у случаю дояви у подполносци сотрудзовали з МУП-ом, и наставу орґанизовали у складзе з датима инструкциями компетентних.

Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци обвисцел явносц же предлужує провадзиц ситуацию, у сотруднїцтве з ресорним министерством, Школску управу и компетентнима службами.

О способе орґанизованя нєпоштредней настави, школи буду благочасово обвисцени, наведзене на општинским сайту.

