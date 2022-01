До виберацкого списку уписани 29.449 особи

ШИД – У општини Шид до виберацкого списку за гласанє на нєдзельовим референдуме о пременкох Устава Републики Сербиї о правосудстве уписани 29.449 особи зоз правом гласа.

Як за Рутенпрес гварел предсидатель Општинскей виберанковей комисиї Милан Филипович, гласац ше будзе на 39 гласацких местох од 7 по 20 годзин.

Филипович додава же ше од нєшка по нєдзелю по 11 годзин гласаче годни приявиц за гласанє звонка виберацкого места, односно з дому кед слово о особох зоз инвалидитетом, потим пре оправдани здравствени причини, як и стари и нєрухоми особи, а можу ше приявиц на телефони 064-838-4-391 и 064-879-5-030.

