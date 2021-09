ШИД – Заинтересовани млади ше ище нєшка можу приявиц за Стретнуце рускей младежи у Шидзе, хторе будзе отримане од 17. по 19. септембер.

Предносц маю млади старосци од 18 до 25 роки, алє орґанизаторе наводза же горня гранїца за приявйованє 30 роки.

Прияви треба посилац на мейл адресу rcmladez@gmail.com.

Стретнуце орґанизую домашнї зоз КПД „Дюра Киш” зоз Шиду вєдно зоз Роботним целом за младих Националного совиту Руснацох.

