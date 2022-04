До роботи пущени портал Школи Войводини

ВОЙВОДИНА – Обєдинєни информациї о шицких образовно-воспитних предшколских установох, як и о домох школярох з териториї АП Войводини, од нєшка можеце пренайсц на новим порталу Школи Войводини хтори доступни на тей адреси: http://skolevojvodine.vojvodina.gov.rs/

Од нєшка, дзеци, їх родичи, просвитни роботнїки и шицки заинтересовани можу приступиц ґу основним податком о каждей школскей установи, як цо то, наприклад, рок снованя, снователь, файта установи, язик образовно-воспитней роботи, мено директора и датум ступаня на длужносц. Тиж, наведзени и контакт податки за кажду установу – число телефона, имейл и веб-адреса. Попри тим, на сайту иснує опция же би ше зужел вибор препатраня, та заинтересовани можу окреме вибрац тип установи, чи ше вона учишлює до катеґориї явних або приватних установох, а мож опатриц и ґалерию фотоґрафийох.

Циль Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, при порушованю порталу Школи Войводини, обєдинїц шицки информациї о дзецинских заградкох, школох и домох школярох и на таки способ помогнуц дзецом и їх родичом при вибору одвитуюцей образовно-воспитней установи.

На териториї АП Войводини иснує 151 предшколска установа, 391 основна школа, 155 штреднї школи и 18 доми школярох.

