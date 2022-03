До функциї пущена ґазна мрежа у општини Шид

ШИД – Всоботу, министер польопривреди, водопривреди и лєсарства Бранислав Недимович, ґенерални директор „Сербияґазу“ Душан Баятович и предсидатель Општини Шид Зоран Семенович шветочно прештригли пантлїку на главней мерацей и реґулацийней ґазней станїци на уходзе до Шиду, а потим министер Недимович з прицисканьом ґомбички и урядово пущел ґаз до ґазней мрежи.

Баятович гварел же приключок на ґазну мрежу будзе коштац 780 еври у динарскей проциввредносци и же годно виплациц на 36 мешаци, а „Сербияґаз“ у Шидзе отвори канцеларию дзе ше буду примац прияви за ґазни прключки.

Додал и же Сербия будзе мац достаточне количество ґазу по цени хтора будзе на моци по конєц мая и же єст достаточни количества бензину, дизелу и мазуту.

Министер Бранислав Недимович гварел же општина Шид од тераз будзе прицагуюцша за страних инвеститорох, а и продукователє догану у Куковцох риша проблем енерґента за свойо сушарнї за доган.

Предсидатель Општини Зоран Семенович визначел же то велька подїя на хтору ше чекало децениями и же будзе вецей фабрики и роботни места у општини.

