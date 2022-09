До ютра ше мож приявиц за Друге стретнуце рускей младежи

ШИД – Од 9. по 11. септембер будзе отримане Друге стретнуце рускей младежи у орґанизациї Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох и КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, а приявиц ше мож до ютра, 7. септембра.

Обчекує ше приход коло 20 младих од 15 по 30 роки з наших местох, а приявиц ше мож ище вше Михайлови Ждинякови, єдному з орґанизаторох на число телефона 069/843-26-41.

Попри упознаваня и друженя буду орґанизовани и нащиви Бикичу, Беркасову и Бачинцом, потим спомин-хижи Сави Шумановича у Шидзе, будзе отримане преподаванє о Руснацох хторе порихта Радован Сремац зоз Шиду хтори писал о Руснацох з тих просторох, а и того року значни сеґмент стретнуцох будзе квиз на хторим ше екипи буду змагац и и учиц дацо нове.

Як и прешлого року, учашнїки буду змесцени и буду ше костирац у будинку Лєтнєй владическей резиденциї.

