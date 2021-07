Драга ґу виходу

Остатнї даскельо тижнї ознова интензивовани апели найвисших представительох державней власци и лїкарох гражданству же би ше цо скорей, и у цо векшим чишлє вакциновали и так охранєли себе и других од вирусу корона и оберацей хороти Ковид-19. Ґу апелом ше приружело и Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, вєдно зоз шицкима националнима совитами меншинских заєднїцох. Информативни флаєр по руски хтори идзе у тим чишлє „Руского слова” представя ище єдно доприношенє нашей заєднїци тей кампанї.

И попри того же вакцина у Републики Сербиї безплатна и за державянох и за людзох зоз иножемства, и мож виберац зоз цалого асортиману потераз сертификованих продуковательох, наявює ше аж и лутрия з прицагуюцима наградами же би ше ище кельо-тельо звекшал процент вакцинованих, як найсиґурнєйша драга по колективни имунитет.

Мотив єдноставни – нє будзе нормалного живота покля вирус и хорота ту медзи нами, а як тераз ствари стоя, кед лєм коло половка жительства имуна, понеже ше вакциновала лєбо прелєжала хороту, а друга половка на „най ше пачи” ширеню корони и шицким єй пошлїдком, епидемия на тих наших просторох ше годна одцагнуц ище роками. Нїхто нє лицитує же чи ше нам годна повториц прешла єшень, яка будзе моц нових сойох вируса и интензитет епидемиї, алє дотерашнє искуство нас учи же нїч нє мож предвидзовац, алє треба буц порихтани на кажду можлївосц, та и тоту найпесимистичнєйшу.

Затераз, держава у намаганю же би нас мотивовала на вакцинованє, хаснує „мархву” зоз познатей „лєбо-лєбо” дихотомиї… цо нє значи же пошвидко нє почнє махац и зоз „прутом”. У даєдних европских державох з нїм ше уж навелько чмиґа – кед Макрон наявел нє лєм обовязну вакцинацию за цали здравствени и просвитни сектор, алє и числени рестрикциї за нєвакцинованих цивилох, за єден дзень ше за вакцину приявело вецей як милион Французох. У Горватскей ше розпатра аж и можлївосц утаргованя социялней помоци за нєзанятих, лєбо тих цо пре корону остали без роботи, кед же ше нє вакциную.

Сиґурно же ше у нас нє будзе бежац опрез друка зоз такима „примушуюцима” мирами, алє нє мож их анї виключиц – окреме же и Устав и закон о охрани жительства од оберацих хоротох предвидзую таку можлївосц.

Место спекулацийох о мархви и прутох, ниа приклад зоз живота. Уж скоро два тижнї прешли од фестивала „Еґзит” на Петроварадинскей твердинї. Окрем же бул ювилейни, 20. тогорочни „Еґзит ” бул и свойофайтови преседан, и експеримент „ин виво” – перша масовна подїя тей файти у Европи, през хтору за штири днї прешло 180 тисячи людзох з вецей дзешаткох державох. По прелиминарних резултатох хтори нєдавно сообщени зоз Дома здравя Нови Сад, у 10 дньох после фестивалу нє зазначене позарядове звекшанє числа новоохорених у городзе, цо значи же „Еґзит” нє постал „суперрозсаднїк корони” як цо ше велї обавали, лєбо пророковали. З оглядом на тото же на фестивалу нє важели анї ше нє применьовали скоро нїяки безпечносни епидемийни мири, за таки резултат виключно заслужна превенция – карту за „Еґзит” нє могло купиц без ткв. „желєного сертификату” о вакцинованю/прелєжаней хороти, лєбо без неґативного теста. По доступних податкох, одношенє „желєних” наспрам „неґативних” нащивительох рушало ше у пропорциї три наспрам єдней штварцини, цо значи же „еґзиташка” популация практично здобула колективни имунитет.

