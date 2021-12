Драги розчисцени, алє було проблема зоз струю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перши шнїг вчера завял и Руски Керестур, шицки драги у валалє преходни понеже су уж вечар розчисцени, алє вельки проблеми було зоз випоручованьом електроенерґиї.

Шнїг розґуровал локални польопривреднїк Дзвоно Рац на своїм трактору, надополнєнє за нафту обезпечели ЯКП Руском и локална самоуправа, а хаснована приключна машина ґредер котри купели валалски польопривреднїки за ровнанє дильовох.

Заняти у Рускому такой вечар розчисцели и дражки у центру, як и опрез институцийох и установох у самим центру валала.

Медзитим цали вечар, медзи 18 и 24 годзин у валалє було проблема зоз випоручованьом електроенерґиї, а скоро штири годзини векша часц валалу нє мала струї. Источашнє нє було анї води, понеже часц валалу дзе водовод тиж була без струї.

