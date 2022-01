Драмски колажи Влади Нярадия

НОВИ САД – Визначни руски маляр Владо Няради мал потребу публики ше представиц и як драмски писатель, та позберал до єдней кнїжки осем свойо драми и понукнул их на обявйованє под назву Драмски колажи. У нїх вон указує свою нєзвичайну имаґинацию и понеже, як маляр лєм зоз даєднима символами могол визначиц свой руски идентитет, ту у драмох вон твори юнакох зоз нашого руского швета и дава им характеристики вецей ябо менєй вязани за Руснацох, уж у зависносци як их патрач (читач) будзе перциповац.

Владо Няради народзени 16. юлия 1966. року у Вербаше. Закончел Школу за дизайн, ґрафични одсек, у Новим Садзе. Вецей децениї є присутни на домашнєй и медзинародней уметнїцкей сцени. Наградзовани є за драму, малярство, ґрафику, рисунок, уметнїцку фотоґрафию, ґрафични дизайн и мейл арт. Перши є лауреат найвекшей Националней награди на швеце за руску подобову уметносц Ивана Манойли Рro Arte Ruthenorum, хтору додзелює Шветова рада Русинох, Фондация Федора Манойли и локална самоуправа места Вац у Мадярскей. Владо Няради ма статус шлєбодного уметнїка.

Кнїжку мож купиц за 300 динари у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту „Руского слова”, як и прейґ наших дописовательох по наших местох. Видаванє кнїжки финансийно помогнул Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

