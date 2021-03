Драмски мемориял нє будзе у предвидзеним термину

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни 53. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, хтори бул наявйовани у термину од 9. по 11. април, заш лєм нє будзе отримани, а таку одлуку принєсол Орґанизацийни одбор Мемориялу.

После розпатраня епидемиолоґийней ситуациї у општини Кула, у хторей од шицких општинох Заходнобачкого округу зазначене найвекше число охорених, орґанизаторе Мемориялу принєсли одлуку же би ше манифестацию преложело пре безпечносц як учашнїкох, так и нащивительох.

Як гварели орґанизаторе, точни термин отримованя Мемориялу затераз нє познати, а явносц о новим термину будзе обвисцена накеди ше створя лєпши епидемиолоґийни условия.

Най здогаднєме, за тогорочни Мемориял приявени пейц представи, три зоз Керестура и по єдна з Кули и Нового Саду.

