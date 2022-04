Дробнїци нас дриляю напредок

Ивана Бучко зоз Бачинцох, ґрафична дизайнерка и илустраторка, хтора тераз жиє у Новим Садзе, роби як сотруднїк у настави зоз уметнїцкого поля на Катедри за ґрафични дизайн Факултета технїчних наукох. Найбаржей ше занїма зоз дзецинску илустрацию, а инспирацию за свойо роботи пренаходзи у шицким.

Як и кеди ши почала рисовац?

Ивана Бучко: Рисуєм одмалючка. Моя мац закончела штредню уметнїцку школу и одвше зо мну рисовала, та можем повесц же вона мала барз вельки уплїв на вибор моєй кариєри.

Як ши вошла до швета илустрациї?

И. Б: Цалком случайно, на першим року факултета. Робели зме на проєкту дзе сом направела свою першу илустрацию, похопела же уживам у тим и єдноставно сом полюбела шицко цо швет илустрациї ноши. Одвше сом любела анимировани филми, стрипи, як и сликовнїци. Зоз илустрацию сом ше озбильнєйше почала занїмац на другим року факултета.

Яка тайна твоєй нєвичерпней инспирациї? Дзе ю пренаходзиш?

И. Б: Пренаходзим ю у шицким. Дакеди то филми, дакеди кнїжки, дакеди моя фамелия и пайташе, сцени зоз каждодньового живота, мойо нукашнї чувства и, нормално, други уметнїки.

Яки приповедки приповедаю твойо уметнїцки дїла?

И. Б: Живот чудни, чежки, алє єст тоти мали нєпреценююци дробнїци хтори нас дриляю напредок.

Зоз хторим дїлом ше найбаржей цешиш?

И. Б: Цешим ше зоз векшину дїлами, нормално, було ту и премахи, алє ище вше ше учим и вше будзем исц ґу тому же бим ше усовершовала. Алє, можем повесц же ше найбаржей цешим зоз кратку анимацию хтору сом робела на тему любови и утратох. Бул то длугши процес, упознаванє зоз саму програму, алє источашнє и интересантне иксуство. Предлужим робиц на тей схопносци.

Хтори твой стил рисованя?

И. Б: Найбаржей ше занїмам зоз дзецинску илустрацию, а слово о диґиталней илустрациї. Любим робиц и у других технїкох, алє тераз ми тота наймилша.

Маш дакого на кого ше упатраш?

И. Б: Мам. То надреални уметнїк Rene Magritte. Обожуєм його слики.

Зоз ким ши потераз сотрудзовала?

И. Б: Тераз сотрудзуєм зоз єдну авторку, робиме на кнїжки за дзеци. То мойо перше сотруднїцтво, алє нє будзем одгадовац превельо деталї.

Цо тебе значи уметносц?

И. Б: Уметносц широке поняце и нє мам ясно дефиновани гранїци цо уметносц, а цо нє. Ище вше робим на тим. Швет ше барз швидко розвива, и кажди дзень видзим дацо нове цо ме одушеви.

Зоз чим ше ище занїмаш попри илустрациї?

И. Б: Зоз ґрафичним дизайном и хвильково ше интересуєм за анимацию.

Кельо рисованє талант и креативносц, а кельо познанє даяких правилох и технїкох?

И. Б: Талант лєм єден одсто, шицко друге робота, виглєдованє и експериментованє.

Хтори теми це интересую? Цо любиш виглєдовац у своїх роботох?

И. Б: Тераз ме найбаржей интересую людски чувства. Преходзиме през наисце чудни период и кажде ше з тим ноши як зна.

Цо биш совитовала будуцим младим уметнїком хтори ше жадаю занїмац зоз тоту роботу?

И. Б: Кед то наисце тото у чим ше пренаходзице и прецо сце щешлїви, нє одуставайце. Чежко, алє вредзи.

Яки маш плани?

И. Б: Того року плануєм закончиц мастер и твориц ище вельо.

Ивана потераз мала єдну самостойну виставу. Свойо роботи кладзе на диґитални платформи. Мож их поопатрац на Инстаґрам профилу @buckoivana, а пошвидко бизме их требали видзиц и у кнїжкох.

