Друга „Ораховска єшень”

НОВЕ ОРАХОВО – Друге стретнуце тамбурових оркестрох „Ораховска єшень” отримане всоботу, 22. октобра у Новим Орахове.

Програма почала на 19г, а на програми участвовали: Тамбурови оркестер КУД „Жатва” зоз Коцура, Тамбурови оркестер Дома култури Руски Керестур „Юлиян Рамач Чамо”, Тамбурови оркестер драмского литературного Здруженя „Ґраца Янош” зоз Нового Орахова, Тамбурови оркестер „Мендикус” зоз Чантавиру и Тамбурови оркестер домашнїх КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова.

Стретнуце орґанизовало КУД „Петро Кузмяк”.

