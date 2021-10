Други дом на валалє

Єдну нову хижу на главней улїци у Бикичу такой мож обачиц, бо прицагує увагу по своєй краси. Валалчанє добре знаю же то хижа Ґорана Бобаля зоз Швайцарскей. Народзени є 1970. року, у спомнутей держави под Алпами, алє му сримски коренї нє даю мира. Шлєбодни час и рочни одпочивки нєшка препровадзує у Бикичу вєдно зоз супругу Мариу.

Накадзи зме крочели до Бобальового обисца, дочекала нас Мариа и зоз двома, трома словами по сербски упутела же Ґоран на концу двора споза винїци з майстрами. Нєодлуга зме були у красним лєтнїковцу у дворе и почали бешеду о Ґорановей фамелиї и прецо праве у Бикичу збудовал хижу…

Моя баба Ирена и дїдо Илия по оцови зоз Беркасова. Баба була Васкова и ище 1911. року пошла до Америки, а после Першей шветовей вона ше врацела дому. Дїдо жил у Беоґрадзе при своєй нини, дзе учел ремесло. Побрали ше 1928. року и жили на Звездари. Мой оцец народзени у Беоґрадзе 1937. року и отримовал контакти зоз родзину и у Беркасове и у Бикичу. Оженєл ше зоз Беоґрадянку Надежду и 1958. року ше народзел мой брат, а 1962. року пошли жиц до Швайцарскей, до Луцерну. Оцец робел у фабрики лифтох „Шиндлер” – почина Ґоран Бобаль о живоце своїх предкох.

АКТИВНИ ОДПОЧИВОК

У предлуженю розгварки бешедуєме о тим цо вон нєшка роби и як випатрала його драга.

Ґоран закончел медицину и два роки робел як дохтор общей пракси, а потим ше преруцел на стоматолоґию, закончел ю, и уж 17 роки ма власну приватну стоматолоґийну ординацию. На вецей заводи кед приходзел до Сербиї, вше кед мал часу нащивел и Бикич и на концу якош преламал, одлучел же у нїм раз будзе мац свой дом. Пред штирома роками купел єдну стару хижу, 2018. року ю звалєл и почал будовац нову. З оглядом на тото же ту порти длугоки, значну часц вихасновал же би засадзел винїцу зоз 950 чокотами лози „шардоне”. Лоза залоньским засадзена, тераз други рок, а нарок Бобальово обчекую и перши урожай. О винїци ше стара познати винїцар и продукователь вина у сриму – Мирослав Сокол зоз Бикичу, а помага и Младен зоз сушедного валалу Привина Ґлава хтори ше стара о тим же би винїца вше була чиста и ушорена.

Кед придзем до Бикичу, вше ми полне шерцо. Приходзиме ту на рочни одпочивки, а дакеди ше случи же придзем и кед мам, такволани, предлужени викенд. Моя робота у ординациї вимага вельо концентрациї и роботи коло шветла и часто ми потребне добре ше одпочинуц, а у Бикичу праве то случай. Кед зме ше уселєли до новей хижи, ту, у валалє, супруга и я вєдно з пайташами преславели 2020. рок.

И од теди зме часто ту на валалє. През дзень мам обовязки коло кошеня трави по дворе, маме ту посадзену и лаванду и квеце, з єдним словом – ту мам активни одпочивок – констатує Ґоран.

МИР, ПРИРОДА, АЛЄ И БИЦИҐЛИ

Ґоран нам представя и супругу Мариу и толкує же є ретороманского походзеня, народу хтори у Швайцарскей жиє у горох и єст коло 50 000 припаднїкох тей националносци, хтора єден од штирох автентичних швайцарских народох. Супруга окончує административни роботи у єдним здравственим осиґураню.

Одросла сом на 1 500 метери надморскей висоти, у брегох, та ми ту, на ровнїни шицко нєзвичайне… Алє любим ту присц, бо людзе барз сердечни, каждого привитаю. Ту и овоц и желєнява маю иншаки, природнєйши смак як цо у Швайцарскей. А кед маме шлєбодного часу, зоз сушедовима або родзину пиєме кафу и бешедуєме. Шицко ми ту випатра покус спомалшене у одношеню на наш каждодньови живот и часто о тим приповедам приятельом. Помали сом почала учиц и сербски язик, єдного дня бим любела знац бешедовац – з ошмихом гвари Мариа.

И Ґоран и Мариа познати як вельки любителє бициґлох и дзе лєм можу гоня бициґли. Ґоран пред даскельома роками аж и подаровал бициґли, а тиж и зоз родзину Дарком Бобальом и приятелями покладли коло 60 ознаки на Фрушкей гори як маркированє бициґлистичней драги (рути).

Бобальово нє лєм же ше одпочинули у Бикичу, алє покончели и значни роботи у обисцу хтори заплановали. На концу нам гварели же док шицко ушоря так як задумали, такой ту на валал приведу и приятельох зоз Швайцарскей же би и вони упознали тот край, одпочинули ше и видзели як ту крашнє людзе жию.

НА КОЛЄСОХ ДО СЕРБИЇ

А же Ґоран и Мариа любя гонїц на бициґлох шведочи и тото же на два заводи на бициґлох пришли зоз Швайцарскей до Беоґраду.

Першираз зме пришли 2012. року, а други раз 2017, кед зме гонєли 1 500 километри коло Дунаю и требало нам путовац два тижнї. Правда, бициґлистични рути барз добре означени и прейґ мобилного телефона и ҐПС мрежи означена кажда точка з информациями дзе ше може застановиц, поєсц дацо, одпочинуц, або преспац – гвари Ґоран.

ПЛАН ЗА ВАЛАЛСКИ ТУРИЗЕМ

Ґоран тих дньох надпатрал початни роботи на концу двора (порти), дзе роботна машина вигартала глїну.

Плануєм на тим месце нарок вибудовац пиньвицу дзе будзем одкладац вино, а наздавам ше же нє будзе празна… Над пиньвицу вибудуєм бунґалов поверхносци 35 квадратни метери. Будзе так ушорени же би у нїм у будучносци могли преспац и одпочинуц туристи, або госци хтори приду до нас, до Бикичу – гвари на концу Ґоран Бобаль.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)