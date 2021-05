Кампаня „Вежнї рахунок и победз” хтору з прервами од 2017. року орґанизую Министерство финансийох и НАЛЕД як афирмативну акцию за злєпшанє фискалней дисциплини и борбу процив шивей економиї, указала ше як ридко успишна инициятива державней власци. Одволанє гражданох огромне, аж мож повесц, спектакуларне. Прето уж о два тижнї почина нови, тогорочни циклус.

У остатнїм законченим кругу наградного бависка дзе, кед вицагню вашу посилку зоз фискалнима рахунками, достац могло квартель у Беоґрадзе лєбо даяку другу розкош, сцигло вецей як 11 милиони коверти. Суха статистика гвари же по тим кажди живи граждан Републики Сербиї послал єдну и пол коверту, односно 15 рахунки. У пракси, тото брадло рахункох значи же держава на нїх наплацела коло 100 милиони евра порциї.

Попри наградох хтори можу достац щешлїви поєдинци, цо нє велька розлика од подобних сезонских наградних бавискох хтори кажди час орґанизую вельки компаниї продукователє кафи, пива, сладоляду лєбо ґазираного напою, „Вежнї рахунок и победз” дзелї и конкретни пенєжни награди за локални самоуправи зоз хторих, маюци на розуме популацию и просекови заробох, сцигло найвецей рахунки. Поправдзе, анї то нє цалком ориґинална идея, вельки бизнис то уж давно видумал, окреме одкеди такволана „дружтвена одвичательносц” компаниї постала значна ставка у вибудови бренду. Здогаднїце ше, шицки зме зберали пивски затички за ґарнитури дресох локалним фодбалским клубом, палїчки зоз сладоляду за опреманє спортских салох по школох и куповали квашну воду пре динар за породзилїща. Медзитим, держава у тим домену ронтовнєйша. Тераз по 20 тисячи еври достали дзевец општини зоз фискално найдисциплинованшима гражданами. Знова, гоч то за просекового граждана огромна сума, за державни буджет то дробенява – аж анї пейц одсто того цо наплацел лєм по порциї за спомнути коверти з рахунками. Медзитим, символичне значенє вельке, бо ше держава указує же нє лєм бере, алє и дава, а ми голєм на момент забуваме же шицко подрагшує, а плаци роками исти. Значи, тот пи-ар тим цо обдумал кампаню, заслужел кажди динар безсумнїву „масного” гонорару. Нє лєм же допринєсол ушореню платного обтоку, алє ище принєс и позитивни публицитет финансийному сектору власци, цо скоро же оксиморон.

Мнє окреме интересантне же медзи дзевец побиднїцкима општинами, попри богатого беоґрадского Савского венцу (35 тисячи жительох, скоро 80 тисячи динари просековей плаци по глави), Враня, Блаца и Димитровґраду, нє першираз и Кула, и Вербас (на паперу, по 39 тисячи жительох, просекова плаца коло 45 тисячи), а ту ище и Србобран, Бачка Паланка и Панчево. Верим, кед би нє було териториялней стратификациї бависка, же би награди були подєднак розпоредзени по цалей держави, медзи добитнїками би було вецей, а можебуц лєм войводянски општини. Дзе одвше було же перше „царови царово” а далєй уж як будзе, дзе людзе були „дружтвено одвичательни” док зме ище анї нє знали цо тота флоскула значи.

