Дружтво за руски язик достало припознанє

БЕОҐРАД – Дружтво за руски язик, литературу и културу тих дньох достало Припознанє компаниї за сиґурносц CompanyWall d.o.o., цо обгрунтоване у сообщеню котре у цалосци преношиме꞉

„Щиро вам винчуєме на припознаню хторе потвердзує же сце медзи найбизовнєйшима орґанизациями и же ше визначуєце з одвичательним дїлованьом, як и же уживаце вельке довириє.

Припознанє компаниї за сиґурносц CompanyWall d.o.o. ше додзелює лєм орґанизацийом хтори зоз своїм дїлованьом витворюю високи економски критериюми и други дїловни стандарди.

Припознанє оможлївює препознаванє найбизовнєйших орґанизацийох. Зоз тим припознаньом доказуєце же сце медзи орґанизациями хтори зоз своїм довирийом и углядом одредзую стандарди бизовного дїлованя других орґанизацийох.

-Припознанє потврдзує интеґритет орґанизациї.

-Припознанє оможлївює вашим сотруднїком же би вас швидко и лєгко препознали як бизовну орґанизацию.

Припознанє драгоцина дїловна референца хтора потвердзує одличну позицию и далєй вам помага же бисце змоцнєли свою репутацию же сце бизовна орґанизация”, пише у сообщеню.

