Дружтво за руски язик пририхтує програму у Шидзе

ШИД – На соботу, 25. септембра на 11 годзин, у Владическей резиденциї у Шидзе, будзе отримана програма з нагоди 50 рокох виходзеня Правопису руского язика Миколи М. Кочиша.

О тей рочнїци и значносци Правописа, зоз огляднуцом на церковну терминолоґию, будзе бешедовац мр Гелена Медєши, а у другей часци програми буду придати прикладнїки Зборнїка зоз Литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша наградзеним школяром зоз Шиду и Бачинцох за 2019/2020. рок.

Програму орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу.

