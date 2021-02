Дружтво и найблїзши тримаю роки…

Нє ридко ме хтошка нєсподзива зоз приповедку котра би до романа нє станула, звичайну, алє найменєй каждодньову. Кимови Оросови ше то удава… Познам го роками, а кед приповедка руши, вше менєй верим же нєт ище дацо цо ме просто прешвечи же нє шицко таке як ми думаме, лєм прето же зме звикли по коляйох и уґажених дражкох…

Кимо народзени на керестурским Буджаку, такой при крижу, найстарши од трох синох мацери Марї, народзеней Сопка и оца Якима.

– Буджак, алє и цали валал теди кед я народзени бул преполни з дзецми шицких возростох, алє и шмиху, бависка и дзецинских нєсташносцох. Слику паметам, а нажаль, вше баржей остава лєм у паметаньох нас старших – приповеда Кимо. Так прешла основна школа, так и шеґертска, за тишлїра, столара, у Кули.

– Цали цалючки живот сом хлєб зарабял як тишлїр, а з того пейц роки у Нємецкей. Нашо ґенерациї научени робиц шицко, шицко знац, алє и нове научиц. Таки часи були – пребера Кимо нїтки прекрасних паметаньох дзецинства зоз младшима братами Любом и Славком и школованя.

– Такой после школи почал сом и робиц у древопреробйовацкей задруґи „Храст” у Кули. Функционална задруґа, я наймладши, сами майстрове, а найлєпши медзи добрима, та було и цо, и од кого научиц и после школи – приповеда наш собешеднїк.

И як шеґерт мал плацу, нє превельку, алє цалком досц же би було и за виход зоз дружтвом, пошедзиц зоз блїзкима и пайташами, вшадзи дзе требало, а знац ше вєдно и повешелїц.

ПОЛ ВАЛАЛА ВНЄДЗЕЛЮ У СТАРЕЙ ШКОЛИ

– Уж теди, на лєдво шеснац роками, а на поволанку Михала Раца, Пицоля, „запахла” ми рукометна лабда, а и нєшка ю можем чувствовац у рукох… Паметам и же ми дохтор Юлин Надьордя мушел подписац окремне допущенє зоз здравственим потвердзеньом же можем бавиц рукомет. Исти дохтор Надьордя и Люпка Романова були и найгласнєйши любителє рукомету на змаганьох у дворе Старей школи – памета Яким и приповеда же тельо людзох приходзело на рукометни змаганя внєдзелю пред поладньом, же то було за нє вериц. Пол валала до церкви, друга половка до старей школи, а до церкви аж вечаром.

– Ми, якош вше, алє вше, були у дружтве, од дзецох, та и кед зме одросли, поженєли ше. Дружтво тото цо нам давало красоту живота, та чи то було у Шмикнї у Желєней загради при Мирґлийових, чи у Мензи, чи индзей. Таке дружтво нас наисце отримало по нєшка, за тих котри зме ище ту – гвари Кимо Лацкань.

– Почал я и у Доме култури, при Ґачови, на фолклор, алє тирвало кратко. Пицоль ми лєм гварел же два ствари и таки активносци нє иду вєдно, та най виберем сам. Вибрал сом рукомет… Нє було анї то лєгко, бул сом наймладши, а у екипи Русина теди були и Кимо Смола, Владо Ґажи, Козар, Бики, сушед Вайшо, Брундо Бруґош… лєм добри и ище лєпши бавяче. Якош Кимо Крупар, Смола, теди ришел же пойдзе до Австралиї и мнє ше ушло место медзи стативами. На ґолу сом остал по войско, а после врацаня сом уж мал младших нашлїднїкох, та сом ше преруцел до руководства клуба, орґанизатора потримовки бавячом и теди уж и женскей екипи котру зме успишно, аж и барз, оформели. Спорт ми дал наисце вельо приятельох, путованя, дожица за паметанє и шицкого красного цо младому чловеку потребне.

– Мушим и сам себе здогаднуц – нє претаргує Кимо приповедку – кед зме на змаганя ходзели на бициґлох, лєбо кед зме дванацме ишли у скоро розпаднутим, дзиравим Смоловим, комбию… Нє бул ту конєц, врацали зме ше таки закурени у истим комбию зоз Малого Идьошу, а у драже бул бостан… Дабоме же зме таки од праху поєдли по ґеречку и можещ думац на цо зме випатрали…

БУЦ ТОЧНИ, ОДВИЧАТЕЛЬНИ И ВШЕ ВРЕДНИ

– Паметам, приповеда далєй – же зме и як екипа и як дружтво вше були точни, и на мольбох, а було их аж на то, и при помоци дакому, алє и у Мензи, на тренинґу, на змаганьох…

Седемдзешатого войско, женїдба, и, таки були часи, пейц роки, тераз уж зоз супругу Златку, народзену Виславски, просто до Нємецкей…

Язик ми бул ище нє барз познати, алє, як прави Руснак, доказовал сом ше и доказал зоз роботу. Наисце сом знал и робел шицко, а ґазда то знал ценїц и любели ме як роботнїка. Но, остали зме лєм пейц роки, покля дома оцец Яким и дїдо Сопка нє покончели шицко зоз будованьом новей хижи за супругу, два мали дзивки и за мнє.

А там далєко знали ґадове, можебуц лєпше як я, и же сом рукомет бавел дома, та ме заволали до їх клубу. Потирвало и то зоз добрима резултатами. Можебуц, да було ище дакого за друженє у клубу, а я бул сам зоз иножемства, та бим и кариєру там правел…

Як тишлїр Кимо предлужел робиц у „Храсту”, потим „Крамеру”, а у новших часох роботни вик аж по пензию, закончел у „Компаниї Родич”.

– Найлєпши керестурски роки, и за спорт, и за валал, и за шицких були теди кед директор Комбинату бул Сима Рамач. Теди ше робело вельо, алє ше и жило. Теди зме направели купатила, зоблєкальнї, трибини, асфалтовани терен… Попри роботи зоз рукометашами уж теди сом, у часох инфлациї и другей вшелїячини добре запаметаней, бул уключени до роботи Совиту месней заєднїци. Озда так требало. Теди валал достал 45 километри асфалтованих улїцох, збудована автобусна станїца и друге цо мушело буц, гоч пенєжу нїґда нє було досц – гвари вон.

Спомнутих рокох Кимо Орос бул и предсидатель Резервних воєних старшинох. После одходу до пензиї, активносци предлужени там дзе и були започати. Но, заш лєм, тераз частейше у Здруженю пензионерох у валалє, уж дзевяти рок. Шицко мож постарчиц кед ше зна виплановац свой час, потвердзує Кимо, алє и резултати його анґажованьох у деценийох за нами.

ТРАҐЕДИЯ, АЛЄ ЖИВОТ ИШОЛ ДАЛЄЙ…

Златка и Яким у малженстве мали два дзивчата. После чежкей и нєвилїчивей хорти, пред двацец седем роками, занавше их зохабела дзивка Ясминка. Мала нєполни 20 роки. Рана котра нє зараста.

Од младшей дзивки Биляни и єй мужа Синишу, Оросово, Лацканьово, достали тройо унучата, потїхи баби Златки и дїдови Якимови. Найстарши Неманя, потим Марко и наймладша Лена.

На Буджак ше и далєй часто заходзи, а у баби и дїда вше єст радосци, поготов кед ю зоз собу принєшу унучата.

