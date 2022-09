СУБОТИЦА – Дружтво Руснацох у Суботици нєшка, 17. септембра, орґанизує обиходзенє Суботици зоз фахову особу, представянє новей литературней творчосци младих и друженє у просторийох Дружтва под назву Витайце у Суботици!

Програма наменєна младим хтори ше пришли школовац, лєбо робиц до Суботици, а поволани и млади зоз других местох.

