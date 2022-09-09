Дружтво Руснацох у Суботици привитує младих

СУБОТИЦА – Дружтво Руснацох у Суботици 17. септембра орґанизує обиходзенє Суботици зоз фахову особу, представянє новей литературней творчосци младих и друженє у просторийох Дружтва под назву Витайце у Суботици!

Програма наменєна младим хтори ше пришли школовац, лєбо робиц до Суботици, а поволани и млади зоз других местох.

Додатни информациї мож достац при Кристиянови Сопкови (прейґ Фейсбуку, лєбо на число телефона 064/52-82-530), дзе тиж так треба же би ше явели и особи хтори заинтересовани за обиходзенє Суботици зоз фахову особу.

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