Друкує прикраски, герби клубох, модли…

Гоч нам дружтвени мрежи одбераю вельо часу, та дзекеди повеме же зме „вишели” на нїх даскельо годзини, а нє видзели зме нїч нове, єст и приклади же вони можу помогнуц людзом. На дружтвених мрежох предмети котри друкує на 3Д друковачу Ґлориян Гарди зоз Руского Керестура, обявює и предава на профилу под меном 3d_gcode (Инстаґрам) и 3D štampanje (Фейсбук). У його случаю гоби прероснул, як сам гвари, до бизнису.

Основни студиї Ґлориян закончел у Беоґрадзе на Високей школи за електротехнїку и инженєрство, на напряме за автоматику. Потим, мастер студиї уписал на истим факултету, на напряме за електротехнїчне инженєрство. Пренашол нєзвичайни, алє вше популарнєйши гоби правеня предметох зоз пластики на 3Д друковачу.

Зоз чого ше состої 3Д друковач?

Ґлориян Гарди: Єст вельо часци котри ше одноша конкретно на електронїку, а вона заш управя зоз такв. степ моторами котри порушую грейну главу у котрей ше находзи зогривач котри греє пластику на 200 ступнї. Потим, пластика ше розпущує и преходзи през єдну цивку котра ше вола дизна и приходзиме до финалней фази кед почина вилїванє предметох зоз пластики.

Чи машина (3Д друковач) роби самостойно, чи нєобходне повязованє зоз рахункаром?

ҐГ: Машина як машина самостойна сама по себе, вона роби без рахункара, алє ма свою СД (ес де) карточку зоз хтору ми преношиме податки зоз рахункара котри сцеме видруковац. Наприклад, кед сцеме направиц даяки 3Д модел, то мушиме зробиц на рахункару у одредзених програмох котри наменєни конкретно за тоту часц и тоту файту роботи. Нарисуєме як би задумани обєкт мал випатрац и вецка преруциме з помоцу СД карточки до самей машини, лєбо єдноставно можеме и повязац машину зоз рахункаром. На интернету мож пренайсц и уж направени модели котри єст нарисовани, та их вихасновац и на своєй машини.

Кеди ши пришол на идею же биш купел 3Д друковач?

ҐГ: На тоту идею сом пришол ище на студийох у Беоґрадзе. На оддзелєню за роботику зме мали 3Д друковач, та ше ми попачело тото же дахто сам може направиц фини ствари котри, наприклад, нє мож купиц у предавальньох. Єдноставно, кед вам треба даяка часц за гоч цо, чи то даяки предмет у вашим обисцу, чи вам треба дацо за роботу, а праве таке дацо чежко пренайсц, тота машина то може поробиц. Лєм нарисуєце жадани предмет и видрукуєце го.

Гоч гвариш же ци то гоби, заш лєм ши ше одлучел обявйовац видруковани предмети на дружтвених мрежох и предавац их прейґ тей платформи. Кеди ши ше одлучел на таки поцаг?

ҐГ: Мам уж одредзени период свой приватни профил на дружтвених мрежох як цо Инстаґрам и Фейсбук, прейґ котрих сом провадзел людзох зоз иножемства котри ше занїмаю зоз тим зоз чим ше и я занїмам и то ше ми попачело. Вони обявйовали фотоґрафиї предметох котри видруковали, як и видео записи, та сом подумал же чом би и я так нє почал, кед уж мам дома машину. Направел сом нови профил котри наменєни лєм за тот змист и прицагнул сом повагу других людзох. У водзеню того профилу ми помага и моя дзивка Йована Живанов, так же ми вецка лєгчейше фокусирац ше на саме рисованє и правенє. Пачи ше ми як людзе одреґовали, та видзим же зоз гобию 3Д друкованє помали преходзи до бизнису, алє увидзиме як ше шицко будзе одвивац.

Чи ши обчековал же прицагнєш таку повагу за кратки час?

ҐГ: Щиро, нє обчековал сом же так будзе исц, бо сом то купел лєм за себе и думал сом же будзем правиц предмети лєм за свойо потреби. Випатра же ше то шицко претворело до бизнису. Нєдавно сом купел ище єден друковач, так же тераз мож вельо швидше робиц, а самим тим направиц и вецей предмети.

Цо найчастейше правице на 3Д друковачу?

ҐГ: Понеже ше приблїжує Крачун и Нови рок найчастейши продукти то прикраски за квиценє, найвецей за ядловец. Правиме округли прикраски зоз менами, котри мож заквачиц на древко, та людзе наручую прикраски зоз менами своїх найблїзших як дарунки. Правиме их у рижних димензийох и рижних фарбох. Окрем того, нєдавно сом почал частейше друковац и герби фодбалских клубох котри тиж так людзе дарую, лєбо жадаю мац дома герб клуба котри им облюбени. Потераз ми найкомпликованше було правиц єдну часц пушки за ерсофт (airsoft), яґод и слова за резанє фондану на тортох, алє зоз сцерпеньом шицко ше да научиц.

