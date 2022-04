Дупли хет-трик

РУСКИ КЕРЕСТУР – Русинов подросток всоботу 16. априла, одбавел свойо перше коло у Подручней младежскей лиґи. Русин надвладал екипу Младосци зоз Бачкого Петровцу зоз резултатом 7:3 (5:2), од хторей вєшенї прецерпел моцне пораженє од 7:0.

Права динамика змаганя почина у 30. минути кед зоз шлєбодного вдереня госци даваю перши ґол. Нє вельо часу требало же би ше нашо бавяче „таргли”, та по конєц першого полчасу Ковачевич, Тома, и Зорич даваю вкупно аж пейц ґоли.

Други полчас прешол кус мирнєйше, понеже у нїм дата нагода и бавячом хтори кус менєй тренираю, а ґоли за Русин у тей часци змаганя даваю Зорич и Ковачевич 2.

Праве Ковачевич и Тома указали окремну схопносц зоз лабду, понеже обидвоме посцигли по три ґоли, цо вивесц на єдним змагню права ридкосц.

Русин наступел у составе – Алексей Джуджар, Неманя Ковачевич, Александар Зорич, Матео Чордаш, Лука Иличич, Александар Тома, Тадей Бодянец,Алекей Бики, Желько Стричко, Чонка Божидар, Марио Иличич, Марко Попов, Теодор Няради, Андрей Дудаш, Мирко Надь, Мирослав Молнар, Марко Ковачевич, Желько Шомодї, а ґоли дали – Александар Зорич, як и Александар Тома и Неманя Ковачевич хтори дали по 3 ґоли.

