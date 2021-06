Духовне друженє у коцурским Каритасу

КОЦУР – У просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре штварток, 10. юния, отримане духовне друженє на тему „Од гриха до радосци” котре пририхтала и отримала шестра Михаїла Воротняк.

На поволанку координатора коцурского Каритасу Янка Салонтая и його числених волонтерох, орґанизоване стретнуце зоз шестру Михаїлу и духовни вечар котрому присуствовали велї валалчанє.

Кажди учашнїк на тим духовним стретнуцу достал фотокопирани текст, Псалм 50, котри вєдно зоз шестру Михаїлу читали, анализовали слова и виреченя, понеже, як вона визначела, кед ше дацо нє розуми, нє мож то анї читац, а анї модлїц.

По єй словох, циль того вечара бул одкриц цо нам Бог гутори прейґ того тексту. Шицки присутни, як заключене на концу, зоз тим друженьом преглїбюю свойо вирске знанє и утвердзую ше у християнскей вири, а и з нєсцерпеньом чекаю нове духовне стретнуце зоз шестру Михаїлу Воротняк.

