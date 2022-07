Духовни вежби у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Духовни вежби за младих, у орґанизациї парохийного Каритасу и Руху Фоколара у святилїщу Водица, отримаю ше од 29. юлия по 31. юлий.

На духовни вежби ше можу приявиц млади од законченей першей класи. Приява обовязна же би ше камп лєпше орґанизовало. Приявиц ше треба найпознєйше по 15. юлий ґу шлїдуюцим особом, на їх телефони: Павлина (064/580 41 27, www.facebook.com/pavlina.sepinski), Янко (063/802 11 65, www.facebook.com/profile.php?id=100008316851915), Соня )065/992 11 02, www.facebook.com/profile.php?id=1167394111).

На концу и надпомнуце же ше ище вше мож приявиц на Фестивал младих у Медюґорю по 15. юлий, на телефон 064/580 41 27.

(Опатрене 51 раз, нєшка 51)