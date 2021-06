Дух святи зєдинює заєднїцу

НОВИ САД – На Перши дзень Русадля, у Новим Садзе у прикрашеней зоз желєним церкви Св. апостолох Петра и Павла, Служби Божо служел парох о. Юлиян Рац.

У своєй казанї, о. Рац гварел же славиме Сошествиє Святого Духа, швето хторе означує початок нового часу дїйствованя Св. Духа.

По словох новосадского пароха, Церква то заєднїца хтору зєдинює Дух Святи у Христови и шведочи Євангелию на спашенє. Нєшка швет зочени зоз проблемами, насампредз нєєдинства, у чловекови, и медзи людзми. Часто чловек доживєє другого як конкурента и нєприятеля. Грих розєдинює людзох, алє их Исус Христос зєдинює, а вон дал и власц апостолом и ученїком пребачовац. Кед би було вецей пребачованя, нє було би войни, наглашел о. Рац.

