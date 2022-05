Дюра Папуґа приял награду Василь Турок Гетєш

КРИНЇЦА (ПОЛЬСКА)/РУСКИ КЕРЕСТУР – На 11. биєналу Лемковскей култури у Кринїци у Польскей, хтори отримани 20. и 21. мая, Дюра Папуґа длугорочни активиста и предсидатель Рускей матки приял найзначнєйшу награду Шветовей ради Руснацох Русинох Лемкох (ШР РРЛ), з меном Василь Турок Гетєш.

Папуґови награду уручел предсидатель ШР Стефан Лявинец, а добитнїк Дюра Папуґа визначени як активни дїяч РМ, длугорочни предсидатель Шветового конґресу РРЛ, редактор глашнїка Руснак и писатель руского слова.

Награди Про арте Рутенорум, за русинскей малярство того року лауреат бул Стефан Прокоп зоз Польскей, познати маляр аматер, хтори нажаль умар пред 40 днями, та ю прияла його супруга. Тоту награду додзелюю вєдно ШР и город Вац з Мадярскей.

Под час биєнала отримане и зашеданє ШР РРЛ на хторей у делеґациї РМ бул попри Папуґу и нововибрани предсидатель РМ др Михайло Фейса. На дньовим шоре найвецей було бешеди о збуваньох у України, и остало ше на становискох яки ШР у окремним Оглашеню дала у фебруару, гоч було и даяки иншаки вимоги.

Потвердзене и же отримованє 17. Шветового конґресу РРЛ будзе на рок лєм у Новим Садзе, а шлїдуюце зашеданє ШК РРЛ будзе на єшень у Петровцох под час манифестациї „Кед голубица лєцела”.

У културно-уметнїцкей часци биєнала медзи другима участвовало и Дружтво Руснацох „Руснак” зоз Петровцох у Републики Горвацкей.

