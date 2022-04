Дюрдьовчаном представени нови виданя

ДЮРДЬОВ – У Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко“ у Дюрдьове вчера, 27. априла, отримана промоция трох виданьох – „Правопис руского язика зоз правописним словнїком” авторох мр Гелени Медєши и проф. др Михайла Фейси, хтори обявел Завод за културу войводянских Руснацох вєдно зоз Дружтвом за руски язик, културу и литературу и Оддзелєньом за русинистику Филозофского факултету, „Словнїк компютерскей терминолоґиї” автора проф. др Михайла Фейси у виданю Универзитета у Новим Садзе и „Мала история Русинох” автора проф. др Ивана Попа у виданю Рускей матки.

Представяюци Правопис, проф. др Фейса потолковал як авторе розришели нагромадзени дилеми и нєдоповедзеносци хтори ше у нашим язику з часом зявели, з оглядом же остатнє виданє Правопису, Правопис руского язика Миколи М. Кочиша, видати 1971. року. Професор гварел же ше по першираз до Правопису уведла духовна терминолоґия и велї церковнославянизми прилагодзени нашому язику.

Присутних на промоциї найвецей зацикавела тема о хаснованю наводнїкох, та професор обяшнєл кеди и у яких ситуацийох треба хасновац наводнїки.

Компютерска терминолоґия вошла до каждодньового живота и коло три и пол тисячи анґлицизми вошли до руского язика. Професор Фейса надпомнул же Словнїк компютерскей терминолоґиї интеґровани до нового Правопису. Тот словнїк оценєли штирме медзинародни професоре и двоме домашнї.

О Малей историї Русинох проф. др Фейса гварел же вона дава широки попатрунок єдного периода од тисяч роки, од першого споминаня Русин/Рутен, та по нєшкайши днї.

По законченю промоциї, шицки нащивителє достали задармо прикладнїк публикацийох и у приємней атмосфери ше предлужело дискутовац о кнїжкох.

Тиж так, промоция Правопису руского язика зоз правописним словнїком, Словнїка компютерскей терминолоґиї и Малей историї Русинох була и у дюрдьовскей Основней школи. Школяром хтори ходза до руских оддзелєньох, лєбо руски язик виучую факултативно, як и учительком и наставнїци руского язику подаровани Правопис руского язика зоз правописним словнїком.

