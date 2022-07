Дюрдьовчанє наступели на Фестивалу у Ждинї

ЖДИНЯ (ПОЛЬСКА) – У периодзе од 22. по 24. юлий у Польскей отримани ювилейни 40. Фестивал лемковскей култури ,,Лемковска ватра” у Ждинї. Того року наступели два колективи зоз Сербиї, Културно-уметнїцке дружтво ,,Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова и українске Културно-уметнїцке дружтво ,,Калина” зоз Индїї, зоз своїм хором и зоз солистом Закамарок Петром.

Дюрдьовчанє на 40. Фестивалу ,,Лемковска ватра” у Ждинї представели Руснацох зоз Сербиї. Наступела виводзацка фолклорна ґрупа зоз штирома танцами и Дзивоцка шпивацка ґрупа, котра виведла вецей нашо народни и модерни писнї.

Програма тогорочного Фестивала почала пияток, 22. юлия, у пополадньових годзинох, кед торжествено запалєни огень на 40. ,,Лемковскей ватри”. Того дня члени виводзацкей фолклорней ґрупи дюрдьовского Дружтва одтанцовали два танци — ,,Гуцулка” и ,,Буковински танци”. Дзивоцка шпивацка ґрупа одшпивала два писнї — ,,Студзенка” и ,,Вельо дзивки пожадали”, а два пайташки, Валентина Салаґ и Мария Горняк, публики ше представели зоз писню ,,Пайташки мойо”.

Всоботу бул отримани парастос жертвом насилного висельованя Лемкох зоз Польскей после Другей шветовей войни. Того дня була главна часц Фестивалу, а на главним концерту наступели обидва ансамбли зоз Сербиї. Дюрдьовчанє ше представели зоз двома танцами — ,,Пред нашима дзверми” и ,,Дюрдьовски мотиви” и зоз двома писнями — ,,Од Кракова” и ,,Бетяр дзивочка”.

Трецого дня на Фестивалу участвовала Дзивоцка шпивацка ґрупа и з тей нагоди виведла штири модерни писнї — ,,Хто за тебе я”, ,,Пошла ши з витром”, ,,Дай ми дзивко любов, дай” и ,,Модерна любов”, у провадзеню Александра Човса и Василия Кочиша на ґитарох.

Фестивал закончени нєдзелю, 24. юлия, зоз торжественим гашеньом огня 40. ,,Лемковскей ватри” у вечарших годзинох.

Под час тогорочного Фестивалу, у Новици у Польскей, месту дзе народзени найвекши поета Лемковщини Боґдан Игор Антонич була отворена лемковска древена спомин хижа, з нагоди 85-рочнїци од його шмерци.

На Фестивалу у Ждинї була и вецейчлена делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї, на чолє зоз його предсидательом Боґданом Виславсковим, партнерскей орґанизациї Обєднаня Лемкох у Польскей котра главни орґанизатор того Фестивала.

(Опатрене 29 раз, нєшка 29)