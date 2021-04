Дюрдьовчанє нєшка участвую на Зонскей смотри рецитаторох

ДЮРДЬОВ/БАЧ – На Зонскей смотри рецитаторох у Бачу, нєшка 14. априла на руским язику буду рецитовац и пецеро Дюрдьовчанє у шицких трох возросних ґрупох.

У катеґориї старшого возросту – Валентина Салаґ школярка штвартей класи штреднєй школи котра рецитує О нас Наталиї Канюх и Милица Михальовски школярка другей класи штреднєй школи котра рецитує Мацери при кудзелї Миколи М. Кочиша. Катеґория штреднього возросту – Марина Барна школярка осмей класа Любовна школа за початнїкох Дюри Папгаргая и Иван Молнар школяр пиятей класи рецитує Учитель Меланиї Римар. У младшей ґрупи Владимир Молнар школяр другей класи котри рецитує Шмела миша Юлияна Папа.

Шицки вони наступели спред КУД Тарас Шевченко, а пририхтал их уметнїцки руководитель Яким Гарди. Зонска смотра отримана на исти способ як и општинска, он-лайн.

