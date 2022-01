Дюрдьовчанє означели Националне швето

ДЮРДЬОВ – Вчера, 17. януара, у Дюрдьове означене Националне швето Руснацох у Републики Сербиї. Шветочносц почала на 12 годзин зоз поставяньом заставох опрез Месней заєднїци, старей рускей школи и опрез КУД „Тарас Шевченко“, дзе отримана шветочна програма.

Програму отворел предсидатель Дружтва Микола Кухар, а присутних привитали предсидатель Општини Жабель Урош Раданович, хтори повинчовал Руснацом националне швето, и член Националного совиту Руснацох Микола Шанта, хтори похвалєл роботу дюрдьовского Дружтва и гуторел о националней свидомосци при Руснацох.

На означованю Швета були и предсидатель СО Жабель Радован Чолич, член Општинскей ради Душко Михелц и директорка Основней школи „Йован Йованович Змай“ Любица Клепич.

З тей нагоди програму пририхтали члени секцийох КУД „Тарас Шевченко“. На програми з рецитациями участвовали Валентина Салаґ и Иван Молнар, а шпивали Ксения Вереш и Дзивоцка шпивацка ґрупа у провадзеню оркестра того Дружтва.

