Дїдо Мраз нащивел дзеци у Цицибану

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дїдо Мраз, у орґанизациї Месней заєднїци, вчера нащивел дзеци у Дзецинскей заградки „Цицибан” зоз Предшколскей установи „Бамби”.

Дзеци зоз вельку радосцу дочекали Дїда Мраза уж у дворе, а потим му шпивали и рецитовали на пригодней програми.

Дїдо Мраз до Цицибану подаровал лаптоп рахункар и звучнїки, а дзецом подзелєл символични дарунки.

Тих дньох Дїдо Мраз нащиви шицки дзеци на териториї општини Кула, вчера подзелєни пакецики оводарцом у трох дзецинских заградкох – Сунчици, Маслачку и Колибрию у Кули, а у наиходзацим периодзе подобне будзе реализоване и у других местох.

