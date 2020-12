Дїдо Мраз порозношел 180 дарунки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дїдо Мраз у Руским Керестуре 30. децембра по вецей як сто обисцох порозношел 180 пакецики наймладшим Керестурцом, а бул окреме атрактивни понеже по валалє путовал на коньох тє. прикочох, гоч и по дижджовней хвилї.

Пре вельке число адресох, дарунки розношели аж двоме Дїдове Мразове, у чиєй улоги були Михайло Пашо и Тихомир Медич, мали и помоцнїкох, а хто жадал могол ше и висликовац з тей нагоди.

Превоженє Дїдох Мразох оможлївели члени Конїцкого клубу „Русинˮ предсидатель Желько Папуґа и Никола Горняк хтори зоз своїма коньми вожели єдну запрагу, и Янко Планчак зоз своїма чилашами другу.

Пакецики финансовали родичи по 500 динари, а у каждим була и дзецинска кнїжка зоз видавательства НВУ „Руске словоˮ. Цалу акцию орґанизовала Месна заєднїца на чолє зоз о. д. секретаром Михайлом Пашом, а на таки нєзвичайни способ нащиви Дїда Мраза, одвичательни ше опредзелєли пре епидемиолоґийну ситуацию.

