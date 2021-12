Дїдо Мраз рознєсол 250 пакецики

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, од 10 до 16 годзин, Дїдо Мраз на кочу зоз коньми, рознєсол 250 пакецики дзецом у валалє. На двох запрагох вєдно зоз Дїдом Мразом були и його помоцнїки, як и фотоґрафки котри призначовали тоти радосни хвильки.

Таки способ розношеня пакецикох, место традицийней програми дзелєня пакецикох на єдним месце, обдумани прешлого року пре огранїчуюци процивпандемийни мири, а понеже ше то указало як добра пракса, з истим предлужене и за тогорочни швета.

Два прикочи зоз Дїдом Мразом и виленяками, як и традицийно облєчєнима кочияшами були права атракция у валалє, як домашнїм гражданом, так и преходнїком котри заставали и знїмали, сликовали и шицких поздравяли.

Интересантне було же число записаних пакецикох значно звекшане у одношеню на прешли роки, а у велїх обисцох Дїда Мраза дочекали и госци, родзиново зоз околних местох.

На тот завод, у улогох Дїда Мраза були Михайло Пашо и Тихомир Медич, їх помоцнїки були Кристина Афич, Саня Чизмар, Владислав Попов и Никола Горняк, єдна запрага була од Желька Папуґу, а друга од Янка Планчака.

Орґанизатор тей акциї була Месна заєднїца зоз волонтерску потримовку шицких учашнїкох, котри цали дзень пред тим паковали и рихтали пакецики, а у каждим пакецику була и єдна рускословска кнїжка.

