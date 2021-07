Евро: фодбал, бизнис и политика

Гоч у домашнєй спортскей явносци доминантни теми тенис и кошарка (окреме женска!), нє мож иґноровац факт же ше ширцом Старого континента бави фодбалске Европске першенство. Евро 2021, хтори требал буц одбавени влонї, алє є пре корону преложени за тото лєто, у правим смислу паневропске першенство. По други раз ше отримує у преширеним формату, з 24 националнима селекциями у ґрупней фази, цо значи же фодбал того лєта бавя скоро шицки релевантни европски репрезентациї (окрем нас, можебуц Румунох и Ирцох). Алє, першираз Евро нє ма класичного домашнього, алє ше бави аж у 10 европских державох, и Азербейджану. На тот способ, керую ше гужви и ширенє епидемиї, алє и нємили сцени хтори скоро по правилу иду з фодбалом – за три тижнї нє зазначени гулиґански инциденти. Медзитим, прето атмосфера на першенству покус стерилна. Окрем на пештанским „Пушкашу”, у Копенгаґену и у Букурешту, амбиєнт на стадионох камерни, а публика по мири спонзорох и бизнису – мирна, циха и културна, трошителє, а нє навияче…

На щесце, єст винїмки на розвагу и радосц тим хторим таки стан стварох нє по дзеки. Гваря же упрекосни ґест Кристияна Роналда, вироятнє найпознатшого спортисти на планети, на берзи коштал найвекшого шветового продукователя ошвижуюцого напою даскельо милиярди долари. УЕФА такой спозорела же таки виступи убудуце будзе строго карац. Алє, (за розлику од, наприклад, Олимпийного комитету), европска фодбалска орґанизация нє ма ясне становиско коло дзепоєдних других зявеньох хтори маю ширшу политичну конотацию.

Наприклад, клєчаца солидарносц репрезентациї Анґлиї з рухом „Black Lives Matter” на хтору ше нєєднак одволую їх фодбалски ривалє, насампредз тоти з „новей Европи”. У дебати коло того питаня арґументує ше же место шлїдзеня прейґокеанских трендох, Европа ма и свойо дружтвени нєправди и бриґи хтори вимагаю реакцию и солидарносц. Наприклад, миґрантска криза, найвекше рушанє популациї у повойновей Европи, хтора од початку епидемиї цалком у другим плану. Окреме же, фодбал, маюци на розуме факт же векшина европских репрезентацийох нєшка здабе на „Бенетонов” каталоґ, вироятнє найлєпше потвердзенє же можлїве интеґровац милиони вибеженцох до европского дружтва. На концу, шицки ми ту одкальшик пришли…

У тим ранґу и „бависко живцох” у увертири стретнуца Нємецка–Мадярска у спектакуларним розплєту Ґрупи Ф, коло (нє)реаґованя на нови рестриктивни мадярски закони хтори ше одноша на права ЛҐБТ популациї. Поведло би ше, хто видзел капитанску пантлїку у дугових фарбох на Ноєровей руки, видзел шицко, алє як ше Евро розвива, хто зна цо ище увидзиме по конєц…

На концу, кус и о фодбалу… Дзекуюци ВАР технолоґиї, нєт иритираюци ґоли зоз офсайду. Правда, то зменшує возбудзенє и драму, алє питац би ше тим цо их во время оно Пипо Инзаґи випровадзал дому… Право селекторох же би, практично, пременєли половку екипи на терену (пейц, место дакедишнїх трох бавячох) ануловало традицийну физичну доминацию скандинавских и островских екипох. Нє баш же прето „кажде може каждого победзиц”, алє вецей нїкого нє так лєгко звладац.

Лєм най ше лабда котуля!

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)