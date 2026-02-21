Едукация за родичох адолесцентох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У керестурскей Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” отримана трибина за родичох под назву „Ризики и замки одрастаня” котру отримали психолоґ Ярослава Еделински, и спец. др психиятер Александра Уґлєшич, спред Дому здравя Кула.

На трибину були поволани шицки заинтересовани родичи, а по словох орґанизаторох задовольни су зоз числом присутних. З тей нагоди, найвецей о диґиталним насилстве на интернету, о хаснованю психоактивних субстанцох, о хаснованю енерґетских напойох, и о психичних проблемох котри можу настац як пошлїдох рижних спокусох з котрима ше стретаю млади, и на яки способ родичи можу помогнуц своїм дзецом.

Зоз исту тему „Ризики и замки одрастаня”, у рамикох проєкту бриґи о младих, представнїки Дома здравя Кула уж отримали, або отримаю исту трибину у шицких населєних местох општини Кула.