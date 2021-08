Екипа „Бока Юниорсˮ и того року освоєли Турнир

РУСКИ КЕРЕСТУР – Турнир у малим фодбалу 3 на 3, хтори тирвал осем днї у Старей школи, закончени пондзелок 9. авґуста, а побиднїцки погар достала керестурска екипа Бока Юниорс.

На Турниру було приявени 12 екипи, од хторих по єдна з Кули и Вербасу, а гевти були домашнї. Остатнього дня, пондзелок, отримане полуфинале и финале змаганє хторе нащивело прей 100 патрачох.

Бавело ше два полуфинални змаганя у хторих – екипа Буковача одбавела нєришено з екипу Бока Юниорс з резултатом 3:3, потим екипа Войводина победзела екипу Спортске здруженє Ясике з Вербасу з резултатом 4:2, а потим направена павза же би ше бавяче хтори страцели у другим полуфиналу кус одпочинули.

За тот час отримане наградне копанє пеналох, за хторе ше приявели коло 20 змагателє, алє и публики. Бавело ше на випадованє, а награду, напой, однєсол Андрей Малацко.

После павзи отримане змаганє за 3. место, хторе бавела екипа Буковача процив Спортского здруженя Ясике у хторим Буковача однєсла побиду з резултатом 6:4, и з тим освоєли 3. место, односно бронзову медалю. После борби за 3. место ушлїдзело вельке финале у хторим екипа Войводина страцела од екипи Бока Юниорс з резултатом 4:3.

После финалного змаганя додзелєни припознаня, погари и медалї, та так за найлєпшого ґолґетера преглашени бул Желько Виславски зоз екипи Войводини, хтори дал 6 ґоли, а найлєпши бавяч бул Стефан Кочиш зоз першопласованей екипи. През цали Турнир главни судия бул Деян Надь.

Бронзово медалї достала екипа Буковача за хтору наступели – Михайло Сабадош, Деян Павлович, Деян Надь, Себастиян Няради и Янко Хома.

Другопласована екипа Войводина, достала пенєжну награду и литру палєнки, а наступели у составе – Желько Виславски, Филип Рац, Андрей Катона, Андрей Медєши и Урош Кайтез, а побиднїки Бока Юниорс у составе – Андрей Малацко, Филип Тома, Стефан Тома, Матей Саянкович и Стефан Кочиш достали побиднїцки погар, златни медалиї, пенєжну награду и ґайбу пива.

Орґанизаторе, Янко Хома и Деян Надь, з тей нагоди подзековал тим хтори помогли же би ше змаганє отримало, а то ФК Русин на чолє зоз предсидательом Тихомиром Медичом и предсидатель Спортского дружтва Драґан Ковачевич.

