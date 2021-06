Екипи ше борели по сам конєц

СРИМСКА КАМЕНЇЦА – Першенствене змаганє 32. кола Новосадскей лиґи одбавене у Сримскей Каменїци, а стретли ше екипа ФК „Фрушкоґорац” и ФК „Бачка1923”. Сретнуце закончене зоз нєришеним резултатом 3:3 (1:1).

Шицки ґоли посцигнути през швидку акцию бавячох котри зоз добру тактику и догварку зоз тимом посциговали исти. Перши полчас закончени зоз виєдначеним резултатом, а после павзи бавяче ше до бависка врацели зоз ище векшу енерґию и жаданьом за побиду.

Фодбалере Бачкей ґоли посцигли у 24., 59. и 81.минути, а у 59. минути бавяч зоз числом 13 бул виключени зоз бависка пре уход на терен и радованя пре посцигнути ґол.

Хвильково Бачка забера єденасте место у таблїчки и ма 44 боди. Шлїдуюце змаганє заказане за 12. юний, а процивнїк будзе ФК „Партизан”.

