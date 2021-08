Еколоґийна награда Школи Петро Кузмяк

РУСКИ КЕРЕСТУР – До Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк сцигла вистка же є наградзена за участвованє у реализованю програми Чистейши и желєнши школи Войводини – Желєноборец, хтори реализовани под покровительством Покраїнского секретарияту за урбанизем и защиту животного штредку.

Кузмяковци попри збераня пластичних затичкох и старого паперу вигодного за рециклованє орґанизовали и други еколоґийни активносци у своєй школи.

Так, зберали шмеце зоз желєних поверхносцох и садзели квеце, пририхтали виставу предметох цо сами направели з материялу за рециклованє, виведли представу на тему еколоґиї, участвовали на литературних и подобових еколоґийних конкурсох, участвовали и достали награду у проєкту „Circle”, ⁣постали часц Erasmus+ проєкту пошвеценому еколоґиї. ⁣

Додзельованє наградох будзе отримане 3. септембра 2021. року.

